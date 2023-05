Michele Lupi e il progetto “Fay Archive”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il brand Fay nasce negli anni sessanta negli Stati Uniti D’America, un’azienda che produceva abiti da lavoro per i pompieri del Maine. L’idea fu proprio di mister Fay, che volle creare capi resistenti, versatili, con caratteristiche uniche adatti per il lavoro. Saranno gli anni 80, esattamente il 1987 con l’acquisto da parte della famiglia Della Valle, che questo brand assumerà una connotazione fashion riconoscibile in tutto il mondo. Iconico il suo giubbotto “Workwear” con i 4 ganci in metallo. Il Gruppo Tod’s guidato da Diego e Andrea Della Valle, in questi quarant’anni ha saputo mantenere vivo il DNA di questosimbolo di versatilità, rendendolo glamour e creando intere collezioni attorno al suo giubbotto iconico, per un total look uomo/donna capace di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Grande il successo che la maison marchigiana ha regalato a ...