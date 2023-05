Michele Colaci nuovo presidente Confapi salute | università e ricerca

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Piemontese, 53 anni, succede a Francesco Rocca, oggidella Regione Lazio. Taglio delle liste d'attesa, domiciliarità delle cure e contratto collettivo le sue priorità. "La sanità privata rappresenta un asset fondamentale per i cittadini, non siamo in competizione con il servizio pubblico". Il Consiglio nazionale di, riunitosi oggi a Roma, ha elettoalla presidenza dell’Unione di categoria per il triennio 2023-2026., piemontese, 53 anni, èdi Api Torino Sanità e amministratore di società operanti nel campo dei servizi alla persona. Succede a Francesco Rocca, dal 2021 alla guida diSanità e oggidella ...