Michael Douglas riceverà la Palma d' oro d' onore al festival di Cannes 2023

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloriceverà la Palma d'oro d'onore della 76ª edizione del Festival di Cannes ( LO SPECIALE ), che si terrà dal 16 al 27 maggio, in riconoscimento della sua brillante carriera e del suo ..., una lunga carriera ricca di riconoscimenti GUARDA GLI SCATTI, una lunga carriera ricca di riconoscimenti GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Kevin Costner e Christine ...La Palma d'oro d'onore della 76esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 16 al 27 maggio, verrà assegnata a. Il premio alla carriera sarà consegnato all'attore e produttore cinematografico statunitense durante la cerimonia di apertura della kermesse al Palais des Festivals et des Congrès in ...

Michael Douglas Palma d'oro d'onore al festival di Cannes Agenzia ANSA

La prima chiamata da un dispositivo senza fili risale al 3 aprile del 1973 – Grazie al cinema, e in particolare a Gordon Gekko, questo oggetto di culto è presto diventato parte integrante della nostra ...Il festival renderà omaggio al grande attore con il prestigioso riconoscimento che verrà consegnato nella cerimonia d’apertura del 16 maggio.