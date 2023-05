Meteo | le previsioni in Campania per mercoledì 3 maggio 2023

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 0.9mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2642m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di ...

Liguria. La depressione che ha parzialmente interessato la regione nei giorni scorsi si allontanerà nei prossimi giorni ulteriormente verso meridione. Presto arriverà la prima vera rimonta dell'alta ...TEMI: arpa osmer fvgfriulifvgudine osmer arpa fvg osmer friuli vgfriuli Ultime Notizie Ilin Friuli di mercoledì 3 maggio 2023 In Friuli ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Mercoledì 3 maggio 2023 Al mattino tempo generalmente soleggiato un po' ovunque. Da metà giornata formazione di ...

Meteo, previsioni: ancora pioggia fino a domani. «Il Po cresciuto di mezzo metro». Ma poi scoppia l’estate Corriere della Sera

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, più probabili nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino e sulla Valle Peligna, sopra ...Maltempo in Emilia-Romagna dove in gran parte della regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla ...