Meteo Italia | piogge che rimangono al Sud migliora al Centro-Nord

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’area di bassa pressione che ha determinato in questo avvio di maggio tempo instabile con gravi eventi alluvionali in Emilia Romagna, si allontanerà definitivamente dalla ...

... dove si registrano persino due vittime, le condizioniprogrediscono verso un miglioramento in queste ore e che verrà sostanzialmente confermato nelle prossime, con rovesci residuali che ...Inoltre è stata installata una serie di centraline di rilevamentoin grado di aiutare nel ... E con esse la passione autentica dei contadini del Sud'. Nella foto, Valentino Sciotti in uno ...Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube! Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazionesull'per le prossime ore e i prossimi ...

Meteo: scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 3 maggio in Italia: tutte le regioni a rischio METEO.IT

Il Giro d’Italia 2023 prenderà il via sabato 6 maggio per poi terminare, dopo 21 tappe, domenica 28 a Roma. Di seguito il regolamento della Corsa Rosa, con gli abbuoni, i calcoli delle varie classific ...Nelle prossime ore, con l’avvicinarsi del fine settimana, il meteo sull’Italia cambierà. Un vortice ciclonico sta tenendo sotto scacco molte regioni, ma il suo movimento da Nord verso Sud… Leggi ...