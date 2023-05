Metallo pensante

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Da zero a dieci, quanto sa di stantio il tema della perdita dell’innocenza? Eppure tutti, consapevoli o no, ne siamo irresistibilmente attratti. Dal Piccolo Principe ai Ragazzi dello Zoo di Berlino, da Apocalypse Now a Trainspotting. Pure nella musica gli esempi non si contano. Si potrebbe anzi affermare che alcuni artisti abbiano costruito la propria carriera su queste fondamenta. L’intera prima produzione di Springsteen, da Born to run a Born in the Usa, Joe’s Garage di Zappa, le rock opera di Waters e Townshend, i capisaldi del grunge, Nevermind, Ten e Dirt su tutti, Viaggio Senza Vento dei Timoria, l’Albero di Jovanotti, sono tutti album che ruotano attorno a questo perno. Esiste, però, un genere musicale in grado di infrangere il topos del Ritratto dell’artista da giovane. Un concentrato di draghi, elfi, fate, sesso, alieni, semidei, astronavi, civiltà scomparse, sesso, mostri, ...