Messias salva il Milan con la Cremo | l' Inter ne fa 6 Frena la Roma | rinviata ancora festa Napoli

Milan (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo - Touré; Bennacer (1' st Krunic), Vranckx (30' st Tonali); Saelemaekers (30' st), Díaz, Origi (18' st Leao); De Ketelaere (18' ...Al 3' di recupero il Milan trova il pari, ci pensasu punizione a superare Carnesecchi ... Diagonale finale di Krunic, Carnesecchi. Finisce 1 - 1.La Cremonese mette paura a San Siro: il Milan pareggia 1 - 1 in casa, la raddrizza nel finale grazie a un gol del neoentratoche impatta il vantaggio di Okereke, autore di una rete da applausi, arrivata dopo aver sbeffeggiato Kalulu e Thiaw con una sterzata. Il responsabile principale della frenata rossonera, ...

Milan-Cremonese 1-1: Okereke porta i grigiorossi in vantaggio, Messias salva Pioli al 93esimo RaiNews

Turno infrasettimanale amaro per i Rossoneri , bloccati a San Siro (1-1) dalla Cremonese. Dopo un primo tempo terminato (0-0). e un gol annullato a Saelemaekers in avvio, a sbloccare il match è la ret ...