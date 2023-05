Messi via dal Psg | è corsa a tre | una squadra è nettamente in vantaggio

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Leosi candida a diventare il pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato. L’argentino è ancora in grado di trascinare le squadre, le qualità tecniche dell’ex Barcellona non sono assolutamente in discussione. L’attaccante è stato protagonista di una stagione di alto livello e il punto più alto è stato raggiunto con la vittoria del Mondiale con la maglia dell’Argentina. Il rendimento con il club francese, invece, è stato dai due volti ed i demeriti non sono di certo del calciatore. In casa Psg si respira un’aria pesante e lo spogliatoio sembra a pezzi. L’eliminazione in Champions League continua a portare conseguenze, la vittoria della Ligue 1 è ormai vicinissima ma per i tifosi è diventato un obiettivo secondario. Nel mirino sono finiti i big, in particolar modo Verratti,e Neymar. Foto di Kiko Huesca / AnsaIl futuro di ...