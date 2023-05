Messi ha deciso | a fine stagione con il PSG sarà addio

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Lionellascerà il Paris Saint-Germain a, decisione confermata. Ecco tutti i dettagli della sua scelta Lionellascerà il Paris Saint-Germain a, decisione confermata. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il rapporto tra PSG eera già rotto dopo la decisione presa di non continuare insieme perché il contratto sta scadendo. Un mese, il padre di Leo, Jorge, ha comunicato la decisione a Paris Saint-Germain un mese fa a causa del progetto ritenuto inadeguato. Per ora per il prossimo club dici sono due ipotesi: un clamoroso ritorno al Barcellona oppure una squadra araba dello stesso campionato di Cristiano Ronaldo.

Il Paris avrebbe deciso di sospendere per due settimane il campione del Mondo Lionel Messi a causa di un viaggio in Arabia Saudita non autorizzato dalla società. Pugno duro dei francesi, che terranno fermo il ...

Momento delicato in casa Paris Saint-Germain, che come un fulmine a ciel sereno ha deciso di sospendere Leo Messi per due settimane, con l'argentino che non disputerà le prossime due partite di Ligue 1.