' Messi | è finita con il Psg! Il padre ha comunicato la decisione'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Nuovi sviluppi sul caso Lionel, sospeso per due settimane dal PSG dopo un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l'avventura dell'argentino a ...

Ormai l'avventura di Leo al Psg è finita. Dopo che il club parigino ha deciso di sospendere l'argentino per il viaggio in Arabia non autorizzato dal club campione di Francia, il divorzio è cosa fatta. Il campione del mondo ha comunicato tramite suo padre Jorge a Luis Campos, che l'esperienza del figlio in Francia sarebbe finita e che l'addio a fine stagione sarà certo. Per questo, le percentuali che porterebbero Messi nuovamente in Catalogna e al Barcellona sono in aumento.

Secondo quanto riportato dai quotidiani spagnoli, il recente caso legato al viaggio non autorizzato in Arabia ha confermato la volontà dell'argentino di non rinnovare ...Lionel Messi non rinnoverà il proprio contratto con il Paris Saint Germain. Al termine del campionato, quindi, la Pulce saluterà Parigi.