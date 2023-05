Messaggio ucraino o false flag? Il punto di Alegi sull’attacco al Cremlino

(Di mercoledì 3 maggio 2023) È ancora troppo presto per una ricostruzione tecnica di quanto avvenuto a Mosca. Le poche immagini e notizie disponibili non consentono di valutare tecnicamente i parametri di fattibilità di un attaccoalcondotto attraverso l’uso di droni. Questo non vuol dire però che non si possa fare una valutazione politica di quanto accaduto. Al primoc’è che un attacco alera un timore diffuso. Non a caso, già diversi mesi fa erano circolate le immagini di sistemi missilistici difensivi sui tetti del palazzo presidenziale. Più di recente, era stato dichiarato da Mosca il rinvenimento di un droneUJ-22, con testata da 17 kg, ottocento chilometri all’interno della Russia. Questo indica che entrambe le parti ritenevano possibile un attacco. Sventato un attacco con due droni ...

"Naturalmente non abbiamo nulla a che fare con gli attacchi con i droni al Cremlino", ha detto Mykhailo Podolyak , consigliere del presidenteVolodymyr Zelensky , in unai ..."Naturalmente l'Ucraina non ha nulla a che fare con gli attacchi con i droni al Cremlino", ha dichiarato Mykhailo Podolyak, consigliere del presidenteVolodymyr Zelensky, in unai ...... Anton Gerashchenko , consigliere del ministero dell'Internoè intervenuto su Twitter ... Aldel governatore della regione centrale, si è aggiunto quello di Vitaly Kim, governatore ...

Mosca: sventato attacco con droni al Cremlino, attentato alla vita di Putin. Risponderemo - Kiev: sale a 16 il numero dei morti in attacchi su Kherson - Kiev: sale a 16 il numero dei morti in attacchi su Kherson RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Per Mosca, due droni ucraini avrebbero attaccato il Cremlino. Il punto di Gregory Alegi, storico e professore di scienze strategiche ...