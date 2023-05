Mercato italiano - La Top 3 per alimentazione di aprile - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dopo aver messo in evidenza le dieci auto più vendute del mese, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni in base alle principali alimentazioni. I numeri. Le auto a benzina, grazie a un aumento del 39,3%, vedono la loro penetrazione migliorare dal 27% al 29,2%, mentre le diesel, nonostante un +20,2%, scendono nella quota didal 21,1% a 19,7%. Bene anche le Gpl, con un +45,1% e una penetrazione in salita dal 7,4% all'8,3%, mentre prosegue la continua contrazione del metano: -89,3% e quota in discesa dallo 0,9% allo 0,1%. Sul fronte delle vetture alla spina, le auto a batteria guadagnano il 29,2%, ma il loro peso sulrimane stabile al 3,1%. Le ibride plug-in, invece, guadagnano solo l'8,6% e passano dal 5,6% al 4,8%. Infine, le ibride non ricaricabili segnano un +28% e una penetrazione in lieve peggioramento dal 34,9% al ...