(Di mercoledì 3 maggio 2023) "Il presidente del Consiglio, Giorgia, segue l'evoluzione del maltempo che ha colpito in particolare l'è in costante contatto con le autorità, ha chiamato il ministro ...

Meloni, vicinanza alle popolazioni dell'Emilia Romagna Agenzia ANSA

Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'emergenza maltempo in Emilia Romagna: per ora si tratta di due morti, un disperso e migliaia di persone a rischio ...