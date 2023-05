Meloni | i clandestini e l’importanza dei rapporti con l’Austria di Nehammer

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag – L’incontro di ieri tra Giorgiae il cancelliere austriaco Karlsi è focalizzato, tra tanti temi, anche su quello dell’immigrazione. E la questione non è casuale, dal momento che Vienna si trova esposta da anni a flussi irregolari di ogni genere, al punto da ristabilire alcuni controlli sul confine slovacco, l’incontro Il presidente del Consiglio ha ricevuto il cancelliere a Palazzo Chigi e sul tema non è andato troppo per la quale, come riportato dall’Ansa: “Conè essenziale una collaborazione assidua sia quella bilaterale sia nel consesso europeo: spesso stessa linea, stessa visione. S’è creato un feeling del quale sono molto contenta. Soffriamo ambedue la forte pressione migratoria e intendiamo collaborare di più. Insieme abbiamo chiesto un ...