Meloni fa propaganda sul decreto lavoro | ma potrebbe bastare per le Europee

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Al di là del fatto estetico, il video tipo “Shining” di Giorgiaè il punto più basso delladi Palazzo Chigi. Perché poggia tutto su una serie di bugie: che sarebbe il taglio più rilevante della storia quando così non è, che si tratterà di cento euro mentre saranno molti di meno. Come ha calcolato Luigi Marattin il governo Renzi stanziò una cifra più di cinque volte superiore a quella del governo, e quello Draghi due volte e mezzo superiore. Di solito sono i regimi a far politica sulle bugie, in democrazia si tollera al massimo la. Primo maggio: il Governo festeggia con i fatti. Anche oggi alper migliorare la condizione dei lavoratori. #1maggio pic.twitter.com/1nJmb14UDl — Giorgia(@Giorgia) May 1, 2023 Ma la ...

... 'Il controllo del territorio deve essere serio e continuo non limitarsi aambientalista'. Il partito di Giorgiaha intanto interessato della situazione il ministro Nello Musumeci ...Il "più importante taglio delle tasse degli ultimi decenni", lo definisce Giorgia. Un'... Non si può andare avanti a colpi di", il giudizio del segretario della Cgil Maurizio Landini. "...Il tema è smetterla di faresu un tema così delicato come il lavoro. Tra l'altro, c'è ... Vedi Anche Decreto Lavoro,: 'Fino a 100 euro in busta paga. Non riesco a capire chi polemizza ...

I sindacati mobilitano le piazze contro la propaganda di Meloni Domani

Cgil, Cisl e Uil organizzano un maggio di manifestazioni, si parte sabato a Bologna, anche con Pd e M5s. Poi tocca a Milano e Napoli. Nel provvedimento sul lavoro il governo gioca di prestigio, nascon ...