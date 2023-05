Meghan Markle e il principe Harry sono i reali più cercati su Google (ma non i più amati)

Harry avrebbe avuto una serie di telefonate con suo padre, il re Carlo , dopo l'uscita del libro Spare. Il Duca non avrebbe mai messo in discussione la sua presenza all'incoronazione il 6 maggio. Ma ...La donna, che ormai vive negli Stati Uniti con il marito e i figli, non è molto amata dalla stampa danese, una sorta diche, però, peccherebbe di originalità. Le due cognate, di nuovo ...Il principe Harry e, sono loro i royal più cercati su Google negli ultimi dodici mesi. A rivelarlo è un'indagine del portale BonusInsider , che ha analizzato il periodo compreso tra il 3 maggio 2022 e il 3 ...

Meghan Markle e il “restyling della vendetta”, il nuovo look fa discutere: “Botox e capelli… Il Fatto Quotidiano

A tre giorni dall'incoronazione di Carlo III, Real Time trasmette uno speciale incentrato sul "lato oscuro della corona" ...Harry avrebbe avuto una serie di telefonate con suo padre, il re Carlo, dopo l'uscita del libro Spare. Il Duca non avrebbe mai messo in discussione la sua presenza ...