Mef | ad aprile fabbisogno di 11 | 7 miliardi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Economia e delle finanze rende noto che nel mese di2023 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con undi 11.700 milioni.Il mese di2022 si era chiuso con un avanzo di 6.047 milioni. Il saldo corrente risente dell’aumento dei pagamenti, ascrivibile in larga parte alla spesa previdenziale, dovuto all’erogazione dell’assegno unico e alla rivalutazione delle pensioni.Sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono disponibili le informazioni sul saldo del settore statale del mese di marzo 2023. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

