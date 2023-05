Media | cessate il fuoco tra fazioni Gaza e Israele

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Learmate ahanno raggiunto unildopo la tensione tra le parti seguita alla morte in carcere, durante lo sciopero della fame, di un esponente della Jihad islamica.

Le fazioni armate a Gaza e Israele hanno raggiunto un cessate il fuoco dopo la tensione tra le parti seguita alla morte in carcere, durante lo sciopero della fame, di un esponente della Jihad islamica ...