E' di dieci persone ferite, nessuna delle quali in modo grave, il bilancio di un maxi tamponamento avvenuto stamaniA2 Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Sant'Onofrio e Pizzo in direzione nord. Lo scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto più veicoli di cui uno pesante. ......Litoranea all'altezza di Capocotta. Ad avere la peggio il centauro, elitrasportato all'ospedale San Camillo di Roma in codice rosso. Sempre ieri, ma intorno alle 13, unha ...E' di dieci persone ferite, nessuna delle quali in modo grave, il bilancio di un maxi tamponamento avvenuto stamaniA2 Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Sant'Onofrio e Pizzo in direzione nord. Lo scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto più veicoli di cui uno pesante. ...

Maxitamponamento sulla A2, dieci feriti ma nessuno grave - Cronaca Agenzia ANSA

E' di dieci persone ferite, nessuna delle quali in modo grave, il bilancio di un maxi tamponamento avvenuto stamani sulla A2 Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Sant'Onofrio e Pizzo in dir ...Sul posto due ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare i contusi in ospedale. Nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita ...