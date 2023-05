Maxi operazione contro la ‘ndrangheta | 108 arresti

(Di mercoledì 3 maggio 2023) I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria, nell’ambito di unala, hanno arrestato 108 persone – 85 delle quali sono finite in carcere – in esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta della Dda reggina. I carabinieri del Ros e di Reggio Calabria, nell’ambito di unala, hanno arrestato 108 persone Gli indagati sono accusati a vario titolo d’associazione mafiosa; concorso esterno e traffico internazionale di droga con l’aggravante di transnazionalità e di ingente quantità; traffico di armi, anche da guerra; riciclaggio; favoreggiamento; trasferimento fraudolento e procurata inosservanza di ...

Sono contestati a vario titolo i reati di: associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e detenzione/traffico di armi anche da ...L'rientra nei controlli degli agenti della municipale invista della Festa della Mamma del prossimo 14 maggio. Dalle indagini è emerso che una ditta di vendita all'ingrosso era pronta ad ...dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria in Italia e in diversi Paesi esteri. In Italia i militari hanno eseguito provvedimenti cautelari nei confronti di ...

'Ndrangheta, 108 arresti in Italia ed Europa. Maxi operazione dei Ros QUOTIDIANO NAZIONALE

Arriva anche in Sardegna la maxi operazione dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria che ha portato all' arresto di 108 persone – 85 quelle finite in carcere – nell'ambito ...