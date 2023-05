Maxi blitz contro la ' ndrangheta Sequestrati soldi | armi e droga 

(Di mercoledì 3 maggio 2023) AGI -operazionela 'condotta in tutta Italia dai Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenutie droga. I militari hanno eseguito provvedimenti cautelari nei confronti di 108 persone, che risultano indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso (imputazione a carico di 5 soggetti), concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (con l'aggravante della transnazionalità e dell'ingente quantità), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, detenzione/traffico dianche da guerra, riciclaggio, favoreggiamento, procurata inosservanza di pena, trasferimento fraudolento di ...

operazione dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria in Italia e in diversi Paesi esteri. In Italia i militari hanno eseguito provvedimenti cautelari nei confronti di ...Il, infatti, ha visto impegnati i carabinieri pure nelle zone di Catanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Catania, Savona, Bologna, Vicenza, L'Aquila, Ancona, Roma e Cagliari. A ...AGI - I Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito quattro collegati provvedimenti cautelari emessi dal gip di Reggio Calabria su richiesta della locale procura - ...

'Ndrangheta, maxi blitz: 108 arresti in tutta Italia - Video Adnkronos

In carcere 15 indagati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti. L'inchiesta ligure è collegata all'operazione dei carabinieri ...I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato 108 persone – 85 in carcere – in esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta de ...