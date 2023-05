Mattia Battistetti | a processo sei persone | morì a 23 anni schiacciato da un carico nel cantiere edile

(Di mercoledì 3 maggio 2023)a 23sul lavoro,da unsospeso in undi Montebelluna, nel trevigiano: oggi il giudice per l'udienza preliminare di Treviso ha rinviato a ...

morì a 23 anni sul lavoro, schiacciato da un carico sospeso in un cantiere di Montebelluna, nel trevigiano: oggi il giudice per l'udienza preliminare di Treviso ha rinviato a ...- Il Giudice per l'udienza preliminare di Treviso ha rinviato oggi, 3 maggio, a giudizio sei persone imputate, a vario titolo, per la morte di , un operaio di 23 anni rimasto schiacciato da un carico ...MONTEBELLUNA.perse la vita in un cantiere a soli 23 anni. Una morte sul lavoro che due anni fa sconvolse la comunità di Montebelluna. Nell'aprile 2021 infatti, il giovane stava lavorando in ...

Morto sul lavoro, rubati i fiori dalla panchina per Mattia Battistetti TrevisoToday

Mattia Battistetti morì a 23 anni sul lavoro, schiacciato da un carico sospeso in un cantiere di Montebelluna, nel trevigiano: oggi il giudice per l'udienza preliminare di Treviso ...TREVISO - Il Giudice per l'udienza preliminare di Treviso ha rinviato oggi, 3 maggio, a giudizio sei persone imputate, a vario titolo, per la morte di , un operaio di 23 anni ...