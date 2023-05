Matteo Renzi diventa giornalista | il suo primo articolo celebra lo scudetto del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’ex premiersi cimenta nel giornalismo scrivendo unper il quotidiano Il Riformista,ndo ile il suo allenatore Luciano Spalletti per la vittoria dello, già noto come exministro italiano, ha iniziato una collaborazione con il quotidiano Il Riformista, e il suoè dedicato alla squadra dele la vittoria delloriflette sulla stagione del, sottolineando il ruolo fondamentale dell’allenatore Luciano Spalletti, non solo come esperto di calcio ma anche come educatore. L’di...