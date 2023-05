Matrimoni | Destination wedding in ripresa | 619mila arrivi e oltre 2 milioni di presenze turistiche collegate

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Labitalia) - E' l'Italia il regalo di nozze a cui gli stranieri non vogliono rinunciare, una delle nazioni preferite dai promessi sposi di tutto il mondo che continuano a sceglierla come destinazione per l'organizzazione del giorno del proprioo (o meglio giorni, vista la durata media degli eventi), un'immersione a tutto tondo nello stile e nella cultura italiana, per dirsi sì tra dimore storiche e location mozzafiato. Per promuovere l'internazionalizzazione e l'attività di incoming legato al settoretorna in autunno la Bmii – Borsa delo in Italia, il miglior osservatorio del fenomeno che vede l'Italia tra i principali marketplace suscitando sempre più l'interesse di imprese e di istituzioni territoriali. Ospiti a Roma per i due giorni di workshop, il 20 e 21 ottobre a Palazzo dei Congressi, ...

L'OsservatorioWeddings in Italy ha contato nel 2022 oltre 11milatra stranieri la maggior parte in Toscana, destinazione tra le più gettonate per chi si intende giurarsi amore ...... si stima che nel 2022 siano stati più di 7.160 idi coppie italiane celebrati in una regione diversa dalla propria. Secondo l'OsservatorioWeddings in Italy, infatti, dopo gli ...L'OsservatorioWeddings in Italy ha contato nel 2022 oltre 11milatra stranieri la maggior parte in Toscana, destinazione tra le più gettonate per chi si intende giurarsi amore ...

Matrimoni, Destination wedding in ripresa: 619mila arrivi e oltre 2 ... Adnkronos

E' nato Italy I do. E' il nuovo podcast targato Italy for Weddings dedicato al mondo del matrimonio, grandi eventi e del destination wedding ...Confartigianato punta forte su questo mercato con la nascita di un portale web "E’ importante fare squadra per attirare un numero sempre maggiore di stranieri".