Massimo Ranieri | «Il Napoli è sbocciato | si è rivelato sportivamente superiore»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il famoso cantanteha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Lui, tifosissimo del, ha visto i primi due scudetti azzurri mentre, nel 1988, incantava una generazione con “Perdere l’amore“. Quale canzone dedicare a quest’annata? «Posso soltanto associare una canzone che rappresenta la mia vita, Vent’anni. Inizia con ‘La mia vita cominciò come l’erba, come il fiore’ e con altrettanta naturalezza il, si èin qualsiasi ambito. Certo, gli anni dall’ultimo titolo sono trentatré, ma può andar bene lo stesso». Gazzetta chiede ain che modo lo scudetto e la musica possano portare in altro il nome della città: «non ha bisogno di ...

Il David dello Spettatore a ' Il grande giorno ' diretto daVenier con Aldo, Giovanni e ... Domenico Dinoia, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco......maggio (festa nazionale) Nati oggi 3 maggio James Brown (1933) Debora Caprioglio (1968) Gino Cervi (1901) Elodie Di Patrizi (1990) Umberto Galimberti (1942) Niccolò Machiavelli (1469)...Dietro spazio a Quarta, conche insidia Igor al centro della difesa. Out Bonaventura. Come ... La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite delcampionato di ...

Massimo Ranieri: "La mia Napoli meravigliosa. Nemmeno ai tempi di Diego..." La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...NAPOLI - Massimo Ranieri, cantante, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: Ranieri, compie 72 anni. Oltre agli auguri, sta per ricevere un regalo speciale. "Non me lo ricordi (ride, nd ...