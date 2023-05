Marito e moglie uccisi in casa nel Trevigiano | fermato il fratello di lui | è una guardia giurata

(Di mercoledì 3 maggio 2023) I corpi di un uomo e una donna, Giancarlo Pestrin e Martina Sandre,, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione nel comune di Paese, in provincia di Treviso. Sui cadaveri c’erano i segni di colpi d’arma da fuoco. Per il duplice omicidio è statoildell’uomo, il cinquantenne Massimo Pestrin, di professione: si trova nella caserma dei Carabinieri di Montebelluna e ha già confessato il delitto al pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Michele Permunian. In un primo momento gli investigatori avevano ipotizzato un omicidio-suicidio, subito escluso: entrati nell’appartamento si sono trovati di fronte i cadaveri colpiti più volte dai proiettili, soprattutto alla schiena. L’omicida ha usato una pistola regolarmente ...

Duplice omicidio mercoledì 3 maggio a Paese in provincia di Treviso. Un uomo e una donna,(Lino Pestrin di 63 anni e Rosanna Trento di 58) sono stati trovati senza vita in un'abitazione che si trova all'interno di un'azienda agricola in via Monsignor Breda. Ad ucciderli il ...

Omicidio e giallo nel comune di Paese, nel Trevigiano. I corpi senza vita di un uomo e di una donna sono stati trovati in un'abitazione di via Monsignor Breda. Sul posto sono intervenuti poco ...