Marika Fruscio incanta i suoi follower | gli scatti in lingerie bianca sono da urlo

Anche la bombasticasi era detta pronta a festeggiare a suo modo. Ora arriva una nuova promessa. A farla è la bellissima Caterina Balivo , conduttrice e volto noto della tv. Accanita ...L'entusiasmo ha coinvolto tutti, senza alcuna eccezione, tra chi ancora sta studiando il da farsi, come, che vorrebbe evitare un banale spogliarello, e chi ha le idee chiare come Gigi ...Fra questi anche la bellissima, volto tv dalle curve giunoniche che già in passato si era spogliata per alcuni dei trionfi azzurri, che ha già scelto l'outfit per la diretta tv della ...

Napoli, Marika Fruscio e l'outfit già pronto per lo scudetto FOTO Calciomercato.com

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Il Napoli viaggia a vele spiegate verso la vittoria dello scudetto e oltre ai tifosi per le vie della città ci sono anche tantissimi tifosi vip che si stanno preparando a festeggiare. Fra questi anche ...