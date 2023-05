Maria Elena Boschi testimonial della crema anti-età di Giulio Berruti | “Le hanno chiesto se si fosse fatta il lifting”

(Di mercoledì 3 maggio 2023)-età diL’attoreha lanciato la sua linea di creme per ringiovanire, che è stata testata anche dalla sua compagna, capogruppo di Italia Viva alla Camera. A confessarlo è stato lo stesso attore in un’intervista a Chi. L’interprete, infatti, ha confessato di aver fatto provare alla deputata la suaper due mesi: “Alcuni osservando il risultato lese siun”., che oltre ad essere un attore è anche ...

Boschi è diventata la testimonial della linea di creme lanciata dal compagno Giulio Berruti . Il prodotto si chiama 'Doctor G', che è anche il soprannome dato all'attore da alcuni colleghi ...Sembra che le creme viso della linea di Giulio Berruti abbiano effetti ...... Nathaly Caldonazzo ha accettato di rimanere a Playa Sant', una sorta di ultima spiaggia. La ...sempre l'appuntamento di ieri sera ha segnato l'arrivo in Honduras del nuovo concorrente Gian...

Maria Elena Boschi testimonial della crema del compagno Giulio Berruti. Lui svela: «Le hanno chiesto se si fos ilmessaggero.it

Il grande giorno è arrivato per Giulio Berruti e oggi presenta la sua linea di Skincare, i prodotti Doctor G. che ha già provato per due mesi la sua fidanzata, Maria Elena Boschi. Lo conosciamo come a ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...