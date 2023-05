Marco Predolin lascia l’Isola dei famosi | lo sfogo sui social | “Non è stata una mia decisione”

(Di mercoledì 3 maggio 2023)dei, losuiha dovuto abbandonaredeiper problemi fisici: il conduttore, però, si è sfogato suisottolineando che non èuna sua, ma bensì della produzione del reality. Sul suo profilo Instagram, infatti,ha pubblicato un post in cui ha affermato: “Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto!”. Ci tengo a precisare che uscire non èuna miama unadella produzione in ...

Dopo una settimana trascorsa sull'Isola di Sant'Elena,è stato costretto a lasciare l' Isola dei Famosi 2023 per motivi di salute. Il conduttore, una volta recuperato il suo cellulare, ha chiarito attraverso un post sui social, che la ...Dopo Claudia Motta ancheha dovuto abbandonare il reality show. L'insofferenza diera già nota tra i naufraghi in quanto già in più di un'occasione si era lamentato, ma su ...Dopo l'addio a L'Isola dei Famosi arrivano le parole social di. Ecco come sono andate le cose sul suo ritiro. Dopo appena tre puntate de L'Isola dei Famosi, sono già diverse le tematiche e le polemiche. Una di queste è recentissima e arriva dopo l'...

Isola dei Famosi 2023, nessun eliminato: Marco Predolin abbandona, Nathaly resta su Playa Sant'Elena Fanpage.it

Marco Predolin ha dovuto abbandonare l’Isola dei famosi per problemi fisici: il conduttore, però, si è sfogato sui social sottolineando che non è stata una sua decisione, ma bensì della produzione del ...Marco Predolin precisa: la sua uscita dall'Isola dei Famosi non è stata una scelta personale, ma una decisione presa dai medici ...