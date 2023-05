Marco Predolin abbandona l’Isola dei Famosi 2023 e lancia una frecciatina

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ieri sera, oltre a Claudia Motta, un altro naufrago hatodei. È, eliminato dal televoto la scorsa settimana, si trovava neldi Sant’Elena. Il concorrente ha avuto un malore e non potrà continuare la sua esperienza nel reality show, ma prima di lasciare ha volutore una stoccatina alla produzione. Leggi anche: Dove vedere la replica dedeiLadi: “Non è stata una mia decisione” Il conduttore radiofonico ieri è andato via dadei, senza nemmeno presenziare in puntata. Ma ...

Social in rivolta: 'Vogliono a tutti i costi il coming out', malore all'Isola dei Famosi: il conduttore abbandona il programma. Ecco come sta Isola, Nathaly Caldonazzo e Cecchi Paone ...... la terza puntata del 2 maggio La terza puntata dell'Isola dei Famosi 2023 ha visto un nuovo eliminato dopo. Erano tre (in realtà quattro) i naufraghi finiti al televoto la scorsa ..., malore all'Isola dei Famosi: il conduttore abbandona il programma. Ecco come sta Isola, 2 maggio: Lo Cicero, Christopher e Cristina in nomination. Gian Maria Sainato nuovo naufrago ...

Marco Predolin, malore all'Isola dei Famosi: il conduttore abbandona il programma. Ecco come sta leggo.it

Ecco le parole di Marco Predolin dopo aver abbandonato ieri sera l'Isola dei Famosi in seuito, si dice, ad accertamenti medici ...Isola dei Famosi eliminati terza puntata: chi è uscito ieri sera, martedì 2 maggio, e chi si è ritirato Percentuali televoto ...