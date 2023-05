Marco Bocci | “Sono sopravvissuto a un virus raro | mi ha colpito parte del cervello”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “Quattro anni faa un. Mi hadelche governa la memoria e la parola”. Con queste parole l’attore e registaha parlato della patologia che lo hanel 2019 fa e di cui ancora oggi porta degli strascichi. Lo ha fatto in un lungo e accorato monologo andato in onda nell’ultima puntata de Le Iene su Italia 1, in cui ha spiegato di avere per questo motivo dei problemi di memoria che hanno delle ripercussioni sulla sua vita: “Oggi non riconosco i volti di amici, e può capitarmi anche di guardare un film per sei volte prima di accorgermi che l’avevo già visto”.non ha nascosto di soffrire molto per questa situazione: “Spesso mi ...

... alle 18 di mercoledì 10 parteciperà al talk sulle rising star del cinema italiano , a precedere, in serata, la proiezione in anteprima nazionale del secondo lavoro da regista di, La ...Con coraggio e determinazioneè stato chiamato ad affrontare un lungo percorso di riabilitazione che gli hanno consentito di recuperare la parola, ma non la memoria. Una conseguenza grave per ...In un monologo alle Ieneha raccontato del grave problema di salute attraversato quattro anni fa. "Ora in un attimo so dare la giusta dimensione ai ...

"Quattro anni fa sono sopravvissuto a un virus raro. Mi ha colpito parte del cervello che governa la memoria e la parola, mandandola in tilt": così inizia il monologo di Marco Bocci, che rivela fin da ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...