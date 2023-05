è stato ospite de 'Le Iene' nella puntata di martedì 2 maggio: l'attore è stato protagonista di un toccante monologo in cui ha parlato della malattia che lo ha colpito qualche anno fa, ...e Alex Britti ospiti de Le Iene. Come in ogni puntata, non solo servizi esterni ma anche momenti di ironia e ospiti in studio. Tra i primi non poteva mancare un commento 'a modo suo' di ...Il doloroso racconto dia Le Iene, ecco come è cambiata la sua vita dopo il virus che lo ha colpito ormai quasi 5 anni ...

Marco Bocci a "Le Iene" parla della malattia che lo ha colpito: "Ogni giorno rinasco" TGCOM

Marco Bocci è intervenuto come ospite durante l'ultima puntata de Le Iene. L'attore in un monologo ha parlato della sua malattia, un virus raro che alcuni anni fa l'ha ...Marco Bocci è stato ospite de "Le Iene" nella puntata di martedì 2 maggio: l'attore è stato protagonista di un toccante monologo in cui ha parlato della malattia che lo ha colpito qualche anno fa, riv ...