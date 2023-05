Manuel Bortuzzo compie gli anni e torna a parlare di Lulù Selassié

(Di mercoledì 3 maggio 2023)glie si racconta un’intervista: l’ex gieffino parla die dell’esperienza al GFVipgli. L’ex gieffino e noto sportivo in questo 3 maggio spegne 24 candeline. La sua brillante carriera negli ultimiha subito un enorme evoluzioni,in ogni campo è riuscito sempre a dare il meglio di se. Sul suo profilo Instagram è apparsa una nuova fotografia dove ha aggiunto come didascalia: “Turning 24!”. Il post social dell’ex gieffino è stato inondato di messaggi e di auguri per il suo compleanno. Leggi anche –> Antonella Fiordelisi chiarisce un dettaglio con i fan: “Continuerò a essere social” Le dichiarazioni ...

svela quali sono i suoi attuali rapporti con Lulù Selassiè , ex concorrente del Grande Fratello Vip con la quale ha avuto una breve storia d'amore durante la sesta edizione del reality., ex concorrente della sesta edizione del GF Vip , compie oggi 24 anni e per l'occasione ha rilasciato un'intervista a Leggo.it, durante la quale ha parlato della sua esperienza nel ...Ha da poco compiuto 24 anni,, e, recentemente l'ex nuotatore e protagonista del GF Vip, si è raccontato - in un'intervista a 360 gradi - rilasciata al giornale Leggo, parlando anche della fine della sua storia d'...

Manuel Bortuzzo: Non ho più paura di morire e vivo al massimo. Lulù Non ci sentiamo, sono single Fanpage.it

Intervistato da «Leggo», il 24enne nuotatore, che è su una sedia a rotelle da quando gli spararono alla schiena per errore nel 2019, ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip e il suo des ...Durante un'intervista Manuel Bortuzzo ha rivelato quali sono i suoi rapporti oggi con Lulù Selassié. Ecco cos'ha detto.