Manchester United | ten Hag | “Garnacho sta crescendo molto ma…”

Commenta per primo L'Ajax ha fissato il prezzo per Jurrien Timber , 21enne difensore olandese nel mirino di Liverpool e: secondo quanto riportato da Sky Sports DE , serviranno 50 milioni per strappare il giocatore ai lancieri.1 Le possibilità di ingaggiare Neymar da parte delsi fanno concrete , secondo The Sun . Il potenziale proprietario Sheikh Jassim, infatti, nel caso in cui si appropriasse del club, ha già deciso di fare carte false per avere il ...Cristiano Ronaldo: 136 milioni Ronaldo si è separato dala novembre e si è unito all'Al Nassr dell'Arabia Saudita a gennaio, aumentando il suo stipendio da giocatore annuale a circa ...

Osimhen, il Manchester United offre 105 milioni: il Napoli ne chiede 150. E spunta anche il Real Madrid la Repubblica

Nella lista anche i golfisti Mickelson e Johnson, le star Nba James, Curry e Durant, il pugile Alvarez e il tennista Federer ...L'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, potrà contare sul recupero di Raphael Varane: l'infortunio è meno grave del previsto ...