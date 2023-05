Manchester United | Sabitzer | 'Contatti con Tuchel? Discuteremo'

Un intermediario ha infatti fatto arrivare sul tavolo nerazzurro gli interessi concreti die Tottenham sull'argentino. E l'Inter a quel tavolo non si è neppure seduta. Non perderti ...La scelta è ricaduta su Onana con il 36% di voti: il portiere camerunese, come raccontato da Calciomercato.it, piace in Premier League a Chelsea,e Tottenham e potrebbe andare via ...L'ex calciatore delha compiuto 48 anni proprio ieri, martedì 2 maggio e per l'occasione la moglie gli ha dedicato vari post ma uno in particolare ha attirato l'attenzione dei fan ...

Osimhen, il Manchester United offre 105 milioni: il Napoli ne chiede 150. E spunta anche il Real Madrid la Repubblica

Nella lista anche i golfisti Mickelson e Johnson, le star Nba James, Curry e Durant, il pugile Alvarez e il tennista Federer ...L'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, potrà contare sul recupero di Raphael Varane: l'infortunio è meno grave del previsto ...