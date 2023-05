Manchester United | concorrenza internazionale per Kolo Muani

Quante partite ha giocato El Shaarawy negli ultimi anni E Smalling Quante partite ha giocato negli ultimi anni ale nella Roma con Fonseca È stanchezza al limite, io sarò con ...Erik ten Hag è intervenuto sul recente rinnovo di contratto di Alejandro Garnacho con il. Il tecnico è contento che il giovane talento rimarrà ancora per molto, ma chiama anche impegno e costanza dallo stesso. Il talento c'è, ma deve cacciarlo fuori: "Sta crescendo ...Commenta per primo L'Ajax ha fissato il prezzo per Jurrien Timber , 21enne difensore olandese nel mirino di Liverpool e: secondo quanto riportato da Sky Sports DE , serviranno 50 milioni per strappare il giocatore ai lancieri.

Osimhen, il Manchester United offre 105 milioni: il Napoli ne chiede 150. E spunta anche il Real Madrid la Repubblica

Kolo Muani, attaccante dell'Eintracht Francoforte, è uno dei giocatori più cercati del calcio europeo. Bayern Monaco e Manchester ...L'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, potrà contare sul recupero di Raphael Varane: l'infortunio è meno grave del previsto ...