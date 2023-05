Manchester City-West Ham mercoledì 03 maggio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Iltargato Pep Guardiola, durante la prossima estate, vorrebbe acquistare un calciatore nel mirino anche di Juventus ed InterUmori opposti per Juventus ed Inter. I bianconeri non sono ...Stasera si gioca anche in Francia (Brest - Nantes), Inghilterra (Liverpool - Fulham e- West Ham) e Spagna (Valencia - Villarreal, Atletico Madrid - Cadice e Getafe - Celta Vigo). ...Ricordo quasi tutte le partite a Napoli, anche quella contro il'.

Man City, non solo il PSG su Bernardo Silva: un altro club insiste Calciomercato.com

Il City può tornare in testa Manchester City chiamato al controsorpasso, che potrebbe essere definitivo, date le due partite in meno, per il primo posto in classifica. La formazione, però, dovrà veder ...Il Manchester City targato Pep Guardiola, durante la prossima estate, vorrebbe acquistare un calciatore nel mirino anche di Juventus ed Inter ...