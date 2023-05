Manchester City | Guardiola | «L’Arsenal ha già vinto il titolo più importante per il club qualificandosi alla Champions»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Pep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa prima del match di Premier League contro il West Ham Pep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Dopo sette anni senza, ha già ottenuto la qualificazione inLeague. Hannoilpiùper il, ovvero questo perché finanziariamente è, la competizione è prestigiosa. Sono tristi, ma sono abbastanza sicuro che debbano essere così felici perché hanno ottenuto un risultato incredibile».

Le formazioni ufficiali di- West Ham , match della ventottesima giornata di Premier League 2022/2023. I Citizens cercano la vittoria del sorpasso sui Gunners per regalarsi il primo posto (con una partita ancora ...Quali giocatori compra il Milan in difesaLa suggestione, dal punto di vista difensivo, sembra essere Kyle Walker; l'inglese, in forza al, ha il contratto in scadenza il trenta giugno ...Pep Guardiola gioca cercando di mettere meno pressioni possibili al suo, impegnato nella lotta alla vittoria della Premier League contro l' Arsenal di Arteta . Nella conferenza stampa pre West Ham il tecnico spagnolo ha parlato della grandezza del ...

L'allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, potrà contare sul recupero di Raphael Varane: l'infortunio è meno grave del previsto ...Una risposta del giocatore di NBA Giannis Antetokounmpo dopo un'eliminazione clamorosa ha attirato commenti e valutazioni sui diversi significati di una sconfitta ...