Manchester City | allarme De Bruyne | a rischio per il Real Madrid?

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Kevin Deassente contro il Fulham e il West Ham: ala presenza del centrocampista in Champions League contro ilIn casala questione Kevin Detiene tutti con il fiato sospeso. Il centrocampista belga non è sceso in campo contro il Fulham a causa di un infortunio di cui non si conoscono ancora i tempi di recupero e ora c’è ilche non possa giocare contro ilin Champions League. Di seguito le parole di Guardiola in conferenza stampa alla vigilia del match con il West Ham. «Kevin denon è con la squadra perché non sta bene. Ha un infortunio che gli ha impedito di giocare con il Fulham. Non so per quanto tempo starà fuori».

Kevin De Bruyne assente contro il Fulham e il West Ham: a rischio la presenza del centrocampista in Champions League contro il Real Madrid In casala questione Kevin De Bruyne tiene tutti con il fiato sospeso. Il centrocampista belga non è sceso in campo contro il Fulham a causa di un infortunio ...Kovacic, sfida- Bayern Monaco per l'ex Inter E su Kovacic si potrebbe aprire un'asta internazionale. L'ex Real Madrid infatti piace a Thomas Tuchel (che lo ha allenato proprio al ...... il nostro inviato Qui a Madrid, in attesa delle semifinali di Champions che la settimana prossima vedranno impegnati il Real contro Il, e con un turno infrasettimanale di una Liga ...

Manchester City-West Ham, probabili formazioni e dove vederla SportPaper.it

Il Manchester City è chiamato al successo per ritornare in vetta in Premier League, vista la vittoria dell'Arsenal sul Chelsea. Il West Ham, in corsa per la Conference League, non ha ancora scacciato ...Questa sera si disputano due partite con il Manchester City che vuole riprendersi la vetta della Premier League e mantenere (per adesso) un punto di vantaggio sull’Arsenal, tornato capolista dopo la v ...