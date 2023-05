Maltempo | Bonaccini | Mattarella e Meloni a fianco Emilia - Romagna

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano, nel fare il punto sulla situazioneche ha colpito la regione."Tra poche ore arriverà il capo della Protezione ......a un'ondata diche non ha precedenti storici per la pioggia caduta ininterrottamente in 48 ore'. 'Mi ha chiamato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - ha detto poi- , ...... Stefano- . Insieme alla vicepresidente Irene Priolo, siamo in contatto costante con il ... per i danni e le conseguenze delche si è abbattuto sulla nostra regione, in particolare ...

Maltempo in Emilia Romagna, due le vittime. Bonaccini ... Agenzia ANSA

Così il presidente della Regione Emilia Romagna in un punto stampa presso la sede del Cor insieme all’assessora Irele Priolo e la direttrice Protezione Civile Nicolini precisando che “in… Leggi ...A causa della forte ondata di maltempo in Emilia Romagna so contano vittime nell'alluvione, dispersi e sfollati. Ecco tutte le ultime news ...