Maltempo | vigili fuoco Milano in Emilia Romagna per interventi dopo alluvione

(Di mercoledì 3 maggio 2023), 3 mag. (Adnkronos) - Sono partiti dal comando di, alle 6 di questa mattina, due mezzi con a bordo 7deldella colonna mobile per prestare aiutol'che sta interessando la Regionee in particolare le province di Bologna, Forlì, Modena e Ravenna. Le squadre deidelsono impegnate in numerosicon esondazione di torrenti e canali irrigui, smottamenti, allagamenti diffusi e danni dovuti all'acqua.

Paura in Emilia Romagna a causa del maltempo. Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna. Gli allagamenti si sono registrati a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione di alcune abitazioni. Sono oltre 250 gli evacuati nel Ravennate per il maltempo. Restano attivi i presidi formati da vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Paura in Emilia Romagna per il maltempo con vigili del fuoco in azione per i danni causati dalle forti piogge in tutta la regione. Il sorvolo dell'elicottero su Massa Lombarda (Ravenna), dove sono state soccorse due persone bloccate.

Il monitoraggio dei fiumi interessa le province di Ravenna e Bologna. A Bagnacavallo esondato il Lamone. Altri avvisi di codice giallo e arancione disposti dalla Protezione civile riguardano rispettiv ...Bologna, 3 mag. (Adnkronos) – Sono 400 gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo in Emilia Romagna. Allagamenti a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone per cui sono state ...