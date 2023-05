Maltempo | uomo muore travolto dall' acqua a Castel Bolognese

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Undi oltre 80 anni è mortoa(Ravenna) dopo essere statoe acque del Senio che è esondato a causa delle forti piogge che hanno colpito la zona. L'si sarebbe mosso in bicicletta lungo una strada che era stata chiusa per precauzione e sarebbe morto annegato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti in un momento concitato dovuto anche alle altre numerose emergenze che riguardano il paese.

Tragedia in Emilia Romagna a causa del. Unè morto , travolto dalla forza dell'acqua mentre si trovava in bicicletta e una casa è crollata nel bolognese. Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per ilin Emilia ...Undi 80 anni è annegato stamattina, travolto dalle acque del Senio, mentre andava in ... Ilha causato due frane nel territorio di Brisighella, in provincia di Ravenna. Una nella località ......, una persona è morta e un'altra risulta dispersa. Un anziano è deceduto questa mattina travolto dalle acque del fiume Senio che è esondato a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. L',...

Maltempo Emilia Romagna, morto uomo in bici travolto dalla piena ... ilmessaggero.it

(Adnkronos) - Paura in Emilia Romagna dove, a causa del maltempo, una persona è morta e un'altra risulta dispersa. Un anziano è deceduto ...Un uomo di oltre 80 anni è morto questa mattina a Castel Bolognese travolto dalle acque del Senio esondato. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe andato in bicicletta in una… Leggi ...