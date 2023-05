Maltempo | stop alla circolazione dei treni su varie linee in Emilia Romagna

(Di mercoledì 3 maggio 2023) A causa delche da ore imperversa sull’, laferroviaria è al momento sospesa fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara- Ravenna). Lo comunica Rfi, specificando che la sospensione si è resa necessaria per l'innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge. Sul posto tecnici di Rete Ferroviaria Italiana in costante contatto con Prefettura e Protezione Civile. Iche erano in viaggio sono stati fermati nelle stazioni. In corso la riprogrammazione del servizio con cancellazioni, deviazioni e rallentamenti. Già attivati, ove possibile, servizi bus sostitutivi.

