Maltempo senza tregua | ancora allerta rossa in Emilia Romagna

(Di mercoledì 3 maggio 2023)sull'. Dopo il violento nubifragio che ha causato due morti nella giornata di mercoledì 3 maggio, il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un''anche per domani, giovedì 4 maggio.e arancione in...

Individuato e recuperato dai vigili del fuoco il corpo purtroppovita dell'uomo disperso nel crollo della propria abitazione per una frana a Fontanelice (BO). tvi/gtr Condividi questo articolo: Sponsor"Sonoluce da questa mattina, ho lasciato il mio cellulare a una persona del paese che però non conosco, per chiedere se me lo ricarica. Speriamo bene". Lo racconta dalla finestra al primo piano di ......di un'abitazione crollata a Fontanelice (Bologna) a seguito di una frana generata dal. ... zona San Mamolo, con problemi di circolazione madanni a persone. Smottamenti si sono verificati ...

Maltempo da allerta rossa in Emilia Romagna. Bonaccini: ondata senza precedenti Il Sole 24 ORE

Individuato e recuperato dai vigili del fuoco il corpo purtroppo senza vita dell'uomo disperso nel crollo della propria abitazione per una frana ...Allerta rossa per il maltempo in Emilia Romagna. I temporali stanno ingrossando i fiumi. Un uomo di oltre 80 anni è morto a Castel Bolognese, travolto dalle acque del Senio esondato: era in bici su un ...