Maltempo | Musumeci firma il decreto per la mobilitazione straordinaria Scatta la corsa alla solidarietà

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Mai caduta una quantità di acqua così enorme in 48 ore. Tanta paura in Emilia Romagna dove, a causa del, sono morte due persone. Un anziano è deceduto travolto dalle acque del fiume Senio mentre era in bicicletta. Un secondo uomo di 68 anni è morto nel crollo di un casolare a Fontanelice nel bolognese a seguito di una frana. Ma il bilancio rischia di essere provvisorio. Straordinario e immediato l’intervento sui luoghi delle alluvioni della Protezione civile. Preziosa anche l’opera dei vigili del Fuoco. Il sorvolo di un elicottero su Massa Lombarda (Ravenna) ha permesso il soccorso di due persone bloccate nella loro abitazione per l’esondazione del torrente Sillaro.ilper laIl ministro della ...

... Giorgia Meloni, segue l'evoluzione delche ha colpito in particolare l'Emilia Romagna. Meloni è in costante contatto con le autorità, ha chiamato il ministro Nello, il presidente ......delche ha colpito in particolare l'Emilia Romagna - riferisce Palazzo Chigi in una nota - . Meloni è in costante contatto con le autorità, ha chiamato il ministro Nello, il ......Meloni con un tweet assicura che sta seguendo la situazione Si contano due vittime per il... In risposta il ministro della Protezione civile, Nello, ha firmato il decreto per disporre ...

Maltempo, Musumeci: firmato decreto mobilitazione straordinaria Agenzia askanews

Il decreto è stato firmato dal ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Telefonata di Mattarella a Bonaccini ...Due morti e oltre 400 persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. È il bilancio del maltempo che da ieri sera ha investito l'Emilia Romagna, in particolare il Ravennate ...