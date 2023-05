(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giorgial'delche ha colpito in particolare l'Emilia Romagna., informa Palazzo Chigi in una nota, è in costante contatto con le autorità, ha chiamato il ministro Nello Musumeci, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a cui ha manifestato solidarietà ealle popolazioni colpite, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

Il partito di Giorgiaha intanto interessato della situazione il ministro Nello Musumeci per ...oggi a Bologna e provincia, tutte le news: Lungo gli argini del fiume Idice esondato - ...Tra le questioni aperte tra Italia e Austria,ha menzionato quella del traffico pesante. '... vedi anche Lampedusa,frena sbarchi. Ong: "Migranti respinti in Libia" FOTOGALLERY ©IPA/...Alle 20 circa di ieri a causa delsi è concluso forzatamente l'evento del 1° maggio in Piazza Maggiore. La pioggia ha ... su proposta del Presidente Giorgiae del Ministro del lavoro e ...

Maltempo: Meloni segue evoluzione, vicinanza a territori colpiti La Nuova Sardegna

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue l’evoluzione del maltempo che ha colpito in particolare l’Emilia Romagna. Meloni, informa Palazzo Chigi in una nota, è in ...Roma, 2 mag. 'Con il cancelliere Nehammer abbiamo parlato anche di Ucraina, di come continuare a sostenere tutti insieme a 360 gradi la causa ucraina. Noi abbiamo organizzato la scorsa settimana una b ...