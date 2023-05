Maltempo in Emilia Romagna | un morto | dispersi ed evacuati Curcio nelle zone colpite

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un uomo è, due persone sono disperse e centinaia sono state evacuate in, dove l’ondata diha provocato un’emergenza con danni molto ingenti. La situazione è costantemente seguita dal governo, a partire dal premier Giorgia Meloni.un anziano travolto dal fiume, duenel crollo di una palazzina La vittima è un ottantenne travolto dall’esondazione del fiume Senio, a Castel Bolognese, nel Ravennate, una dellepiù. L’anziano si trovava in bici quando è stato investito dall’acqua. I due, invece, potrebbero trovarsi sotto le macerie di una casa crollata a Fontanelice, in provincia di Bologna, a causa di una frana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed è stato ...

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue l'evoluzione delche ha colpito in particolare l'Romagna. Meloni - spiega Palazzo Chigi - e' in costante contatto con le autorita', ha chiamato il ministro Nello Musumeci, il presidente della Regione ...Le azioni della protezione civile continuano più facilmente stamattina con la fine delle piogge Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per ilinRomagna. Non si contano gli ...L'alluvione causata dale che sta interessando l'Romagna ha messo in ginocchio l'intera regione. Una situazione critica che ha richiesto l'intervento dell'esercito, oltre che dei vigili del fuoco e della ...

Emilia-Romagna in ginocchio per il maltempo. Situazione particolarmente drammatica a Faenza, dove il fiume Lamone ha rotto gli argini e alcune abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale, con ...Maltempo Emilia Romagna, nella regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla Protezione civile, alluvione ...