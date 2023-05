Maltempo in Emilia Romagna | strade come fiumi | i soccorsi in canotto

È di due vittime il bilancio delche ha messo in ginocchio l'Romagna. La prima, un 80enne, è morta a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, travolta dalle acque del fiume Senio esondato: stava andando in ...... continua l'allarme per le alluvioni che da martedì notte hanno colpito l'intera- Romagna, provocando anche frane e smottamenti. 'Abbiamo assistito a un'ondata diche non ha ...Prosegue da 24 ore il lavoro dei vigili del fuoco per fronteggiare gli ingenti danni causati dalinRomagna: 600 finora gli interventi tra le province di Bologna, Ravenna e Forlì Cesena. Numerose le evacuazioni di persone bloccate in casa, raggiunte con i canotti grazie alle ...

(Agenzia Vista) Bologna, 03 maggio 2023 Maltempo in Emilia Romagna, individuato e recuperato dai Vigili del Fuoco il corpo senza vita dell'uomo disperso nel crollo della propria abitazione abitazione ...La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerte meteo rossa, arancione e gialla per giovedì 4 maggio 2023. Tutte le regioni e zone interessate ...