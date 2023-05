Maltempo in Emilia Romagna | oltre 250 evacuati e treni sospesi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Durante la notte scorsa non ha smesso di piovere nella regione dell'e l'allerta per i fiumi in piena prosegue, in particolare nelle province di Ravenna e Bologna. Si è ampliata la zona allagata per la rottura dell'argine del Sillaro a Conselice (Ravenna) e nella notte a Bagnacavallo è stata segnalata l'esondazione del Lamone in località Boncellino. Scuole chiuse in alcuni Comuni per precauzione, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il Quaderna. Sono250 glinel Ravennate per il. Un centinaio nel territorio di Faenza, per l'esondazione dell'acqua a causa della confluenza del Marzeno con il Lamone. Nella notte si sono concluse le operazioni di evacuazione di altri 60 residenti a Conselice, dopo la rottura del ...

In queste ore difficili per l'Romagna, è stata mobilitata anche una squadra di scouting della Protezione civile trentina, che avrà come compito la verifica della situazione e il coordinamento. Un'alluvione ha colpito le ...

Maltempo Emilia-Romagna: treni sospesi per nuove esondazioni. Scuole chiuse e deviazioni Corriere

Firenze, 3 maggio 2023 - Sono partite squadre dei Vigili del fuoco anche dalla Toscana per l'emergenza maltempo in Emilia Romagna. Per prestare soccorso in molte parti della regione afflitta dalle ...GENOVA - Regione Liguria è vicina all'Emilia-Romagna, colpita in queste ore da una intensa ondata di maltempo, che ha visto forti temporali, fiumi esondati e famiglie sfollate . Centinaia di famiglie ...