Maltempo in Emilia Romagna | le impressionanti immagini dall' alto

- Romagna in ginocchio per il. Situazione particolamente drammatica a Faenza, dove il fiume Lamone ha rotto gli argini e alcune abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale, ...Proseguono le attività Anas per fronteggiare l'emergenzache da ieri sta interessando l'Romagna. Sulla strada statale 9 'Via' è chiuso, per esondazione del fiume Senio, il tratto dal km 69,425 al km 69,625 a Castel Bolognese, in ...inRomagna, circolazione ancora sospesa tra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo, Lavezzola e Mezzano. "Allo stato attuale potrebbe non essere possibile garantire la ...

Maltempo Emilia-Romagna in diretta: treni sospesi per nuove esondazioni. Scuole chiuse e deviazioni Corriere della Sera

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue l’evoluzione del maltempo che ha colpito in particolare l’Emilia Romagna. Meloni, informa Palazzo Chigi in una nota, è in ...(Adnkronos) – ”Nella zona del faentino, dove ha rotto gli argini il fiume Lamone, sono state già evacuate oltre 450 persone”. A spiegarlo all’Adnkronos il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, parland ...